’Familie van dood gevonden jongetje (9) azc afgeperst’

De tante kreeg die bedreiging dinsdag via een sms in het Engels, meldt Het Laatste Nieuws. Het bleken geen loze woorden. De avond ervoor verdween Daniël toen hij een stukje ging fietsen. De jongen werd woensdag door de politie in een gracht bij een asielzoekerscentrum in het Belgische Broechem overleden aangetroffen. Zijn handen en voeten waren nog vastgebonden.

Justitie in België heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en er zijn al vijf verdachten aangehouden. Sommigen van hen verbleven in hetzelfde opvangcentrum als de jongen. Hij verbleef daar volgens Belgische media al vier maanden met onder meer zijn moeder.