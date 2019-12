Politie-inval in HBU-gebouw in centrum Rotterdam om goudroof

Het gaat om een al langer lopend onderzoek. Om de veiligheid van het onderzoek te waarborgen, zijn speciale bewakingseenheden ingezet. Naar verwachting wordt er vanmiddag meer bekendgemaakt.

Om hoeveel goud het gaat en wanneer het goud is gestolen, kon de politie niets zeggen.

Op de twee hoeken bij het Erasmushuis staan twee politiemensen met automatische vuurwapens. Zeker tien auto’s staan bij het gebouw. Het gebouw is met rood-witte linten afgezet. Voorbijgangers zetten grote ogen op als ze het zien. ,,Wat is hier nou aan de hand”, vraagt een van hen. ,,Een inval? Oh, dan loop ik snel door, oppassen hier!” Een agent grijnst. ,,Mensen die hier langslopen, kijken eerst vluchtig, daarna nog een keer en dan nog eens voordat ze beseffen wat ze zien.”

De barman bij de naastgelegen brasserie als La Buvette keek ook wel even vreemd op toen hij vanmorgen om kwart over negen naar binnen wilde stappen. ,,Wat een politiemensen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat een gek begin van de dag.” Van de inval zelf heeft hij niets meegekregen. ,,Die had blijkbaar al plaatsgevonden.”

Een van de huurders van het gebouw aan de Coolsingel meldde aan RTV Rijnmond dat het onderzoek zich richt op Safe Deposit, een bedrijf dat kluizen verhuurt en gespecialiseerd is in in waardeopslag.

De politie bevestigde dat niet en liet zich ook niet uit over mogelijke aanhoudingen.

Het Erasmushuis op de Coolsingel staat ook wel bekend als het HBU-gebouw van de voormalige Hollandsche Bank Unie.

