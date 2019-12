Voor miljoenen gestolen bij goudroof in Rotterdam

De goudroof vond eerder dit jaar plaats. Een goudhandelaar deed enkele weken geleden aangifte van de diefstal. Hij had een bedrijf dat handelt in goud de opdracht gegeven om zijn goud te verhandelen, en kreeg van dat bedrijf te horen dat er een probleem was. Zijn goud was namelijk niet meer aanwezig in de kluis. Dinsdagochtend viel de politie een kantoorpand in het Erasmushuis in Rotterdam-Centrum binnen voor onderzoek in de kelderruimte. De roof zou bij het bedrijf Safe Deposit zijn geweest. Maar de politie kan dat niet bevestigen. Vandaag is de politie zelfs op meerdere plekken in het land bezig met doorzoekingen. De verwachting is dat dit nog uren kan duren.

In Rotterdam werd een speciale bewakingseenheid ingezet, om te voorkomen dat mensen op de plaats delict komen. Op de twee hoeken bij het Erasmushuis staan dinsdagochtend dan ook twee politiemensen met automatische vuurwapens. Ze hebben kogelwerende vesten aan. Zeker tien auto’s staan bij het gebouw. Het gebouw is met rood-witte linten afgezet. Bij de deuropeningen bewaken eveneens eenheden het gebouw.

Voorbijgangers zetten grote ogen op als ze het zien. ,,Wat is hier nou aan de hand”, vraagt een van hen. ,,Een inval? Oh, dan loop ik snel door, oppassen hier!” Een agent grijnst. ,,Mensen die hier langslopen, kijken eerst vluchtig, daarna nog een keer en dan nog eens voordat ze beseffen wat ze zien.”

De barman bij de naastgelegen brasserie als La Buvette keek ook wel even vreemd op toen hij vanmorgen om kwart voor negen naar binnen wilde stappen. ,,Wat een politiemensen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat een gek begin van de dag.” Van de inval zelf heeft hij niets meegekregen. ,,Die had blijkbaar al plaatsgevonden.”

Het Erasmushuis op de Coolsingel staat ook wel bekend als het HBU-gebouw, vernoemd naar de voormalige Hollandsche Bank Unie.

