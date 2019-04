Nachtvluchten Schiphol onder de loep

De VVD-bewindsvrouw heeft tijdens een luchtvaartdebat laten weten dat ze gaat kijken naar het hinderthema en komt er na de zomer op terug. Van Nieuwenhuizen: „Er is natuurlijk veel hinder in de nacht, maar als we de vluchten verplaatsen naar de randen van de nacht is er ook veel hinder. Dat is natuurlijk ook zo als het aantal vluchten overdag groeit”

D66-Kamerlid Paternotte deed een pleidooi voor een verbod op nachtvluchten. Hij stelt dat concurrenten van Schiphol al beperkingen hebben. Als voorbeeld noemt hij Frankfurt waar een verbod is en Heathrow (Londen) waar strenge beperkingen gelden.

Overigens gaat de vergelijking niet helemaal op, want Frankfurt heeft aan de rand van de avond en ochtend meer vluchten dan Schiphol nu heeft en rond Londen zijn andere luchthavens wel open in de nacht. Minister Van Nieuwenhuizen wil de ervaringen in het buitenland meenemen in haar plannen. „We gaan kijken wat daar wel en niet bevalt.”

Hoewel niet iedereen in de Tweede Kamer een verbod ziet zitten, is er wel brede steun om te kijken naar de nachtvluchten rond Schiphol. CDA-Kamerlid Amhaouch ziet dat er een kantelpunt is ontstaan in het debat over de luchtvaart: „We moeten kritisch kijken naar vluchten in de avond en nacht. Het is daarbij wel verstandig om te zoeken naar verstandig evenwicht in lusten en lasten.”

GroenLinks en de SP willen het liefst van de nachtvluchten af. De socialisten vinden wel dat er gekeken moet worden naar de gevolgen voor de werkgelegenheid. PvdA-Kamerlid Van Dijk zegt van omwonenden juist veel klachten te krijgen over de randen van de nacht. „Juist op het moment als mensen gaan slapen of wakker worden. Wellicht is het voorstel van D66 misschien niet nodig.”

Het kabinet heeft het aantal nachtvluchten al beperkt. Voor het eerst gaat de overheid overschrijdingen handhaven. Dat gebeurde, tot grote ergernis van bewonersclubs, eerder niet.