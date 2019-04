Automobilist ramt gemeentehuis Harderwijk

Het gemeentehuis van Harderwijk, ook wel het Huis van de Stad genoemd, werd donderdagmiddag ontruimd, nadat een auto rond 14.30 uur tegen de ingang was gereden. Op sociale media gingen al snel foto’s rond van een rode Peugeot 206 die tegen de glazen pui geparkeerd stond. Er zijn geen gewonden gevallen. Over schade is niets bekend.

Het gemeentehuis is na het incident niet meer opengegaan, wel is er in de avond nog een commissievergadering. De stadswinkel en de bibliotheek, die ook in het pand zitten, blijven donderdagavond dicht. Vrijdag gaat alles weer gewoon open, meldt de gemeente Harderwijk op de website. Op het gemeentehuis werken tussen de 150 en 200 mensen.

Rond 17.00 uur werd het gemeentehuis weer vrijgegeven. Ook omwonenden kunnen weer naar huis.