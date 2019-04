Honderden uien op A4 na botsing vrachtwagens

Hulpdiensten zijn drukdoende de honderden uien op de snelweg op te ruimen. „Wonder boven wonder alleen blikschade en wat verloren lading”, schrijft weginspecteur Jeroen op Twitter. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Het ongeluk vond rond 13.30 uur plaats. De beide rijstroken in de richting van Antwerpen zijn afgesloten. De ANWB rijdt aan om om te rijden via de A16.