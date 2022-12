Verdachten diefstal graffitiwerk Banksy in Oekraïne opgepakt

De verdachten, die op heterdaad werden betrapt, hebben volgens Oekraïense media aan de politie verklaard het kunstwerk, dat pas vorige maand werd ontdekt, te willen verkopen om de opbrengst te schenken aan de Oekraïense strijdkrachten. De identiteit van de verdachten is niet bekend.

Banksy, van wie de ware identiteit overigens ook niet bekend is, bevestigde op 14 november tegenover The Art Newspaper dat hij zeven muurschilderingen had aangebracht op verschillende plaatsen in Oekraïne, waaronder de hoofdstad Kiev en plaatsen in de buurt van Kiev zoals Irpin en Borodianka.

De tekening beeldt een vrouw uit, die gekleed in een badjas, met gasmasker op en brandblusser in de hand op een stoel naast een raam van een beschadigd pand staat.