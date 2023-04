Meisje (5) omgekomen bij ongeval met motorrijder in Alkmaar

Het ongeval tussen de motor en een bakfiets op de Nicolaas Beetskade in Alkmaar vond plaats rond het middaguur. Het meisje werd na de aanrijding per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten, aldus de politie.

De aangehouden motorrijder is een man van 26 uit Alkmaar. Hij raakte bij het ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zal later worden verhoord. Dat is bij dodelijke ongevallen de gebruikelijke procedure.

Sporenonderzoek

Na het verkeersongeval is er een analyse gedaan van de verkeerssituatie en is er sporenonderzoek gedaan. De politie vraagt getuigen zich te melden. Ook roept de politie mensen die de motor voor het ongeluk in de omgeving hebben zien rijden op om zich te melden. De Nicolaas Beetskade ligt in het Bergerwegkwartier.

De politie dankt omstanders en buurtbewoners die hulp hebben geboden na het ongeluk. Mensen die last hebben van een emotionele impact door het ongeluk kunnen terecht bij Slachtofferhulp Nederland, aldus de politie.