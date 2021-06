Wilde steekpartij in Duitse stad Würzburg: drie doden, meerdere gewonden

Op sociale media gaan onbevestigde beelden rond van de steekpartij. De Duitse politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Hij zou in zijn been zijn geschoten. Het gebied is afgezet voor verder onderzoek. Opmerkelijk genoeg droeg de vermoedelijke dader een wit mondkapje, is op te maken uit de beelden. Meerdere mensen probeerden hem te overmeesteren.

De man sloeg toe op een plein in het centrum van de stad in de deelstaat Beieren. Er is geen sprake meer van acute dreiging voor de bevolking, benadrukt de politie. Ook werd gemeld dat er geen aanwijzingen zijn voor een tweede dader. Over het motief is nog niets duidelijk.

Een deel van het centrum was geruime tijd afgegrendeld. Politievoertuigen en ambulances rukten massaal uit.

Let op: de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren.