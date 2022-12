Kyrsten Sinema uit Arizona verlaat partij Democraten zijn extra zetel in Amerikaanse Senaat alweer kwijt

Kyrsten Sinema. Ⓒ REUTERS

Washington - Ophef in de Amerikaanse politiek: Kyrsten Sinema verlaat de Democratische Partij. De senator uit Arizona liet weten dat ze met onmiddellijke ingang een onafhankelijk lid van de Senaat is. Synema vindt naar eigen zeggen dat de nationale partijen met hun rigide bureaucratie en door het in hokjes plaatsen van mensen en groepen verdeeldheid zaaien en zo het contact met de kiezers verliezen, waardoor de grondwet volgens haar in gevaar is.