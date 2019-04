Honderden motorrijders naar RMS-herdenking

De Molukkers riepen op 25 april 1950 op Ambon hun eigen staat uit, nadat voormalig Nederlands-Indië onafhankelijk was geworden. Toen het Indonesische leger Ambon binnenviel, weken duizenden Molukkers uit naar Nederland. De regering in ballingschap bepleit nog steeds onafhankelijkheid.

De officiële herdenking in Theater Orpheus in Apeldoorn heeft meer dan 2500 bezoekers getrokken. Ook in enkele andere plaatsen in Nederland is de proclamatie van de onafhankelijke Molukse republiek herdacht.