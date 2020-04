’Anderhalve meter afstand in ov onhaalbaar’

Volgens de vakbonden van ov-personeel dreigt het openbaar vervoer de flessenhals van de anderhalvemetersamenleving te worden. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMERSFOORT - De anderhalvemeterbeperkingen zijn in het openbaar vervoer onhaalbaar. Dan kan hooguit 20 tot 25 procent van het normale aantal reizigers mee in trein, bus, tram en metro. Dat zegt voorzitter Pedro Peters van branchevereniging OVNL, waar alle vervoerders bij zijn aangesloten. „Als dat de norm de komende maanden is, moeten de overheden dit jaar ten minste 1,2 miljard euro bijpassen.”