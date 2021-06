Stranden Corsica dicht om 35 kilometer aan olievlek

Voor de kust van Corsica drijven twee olievlekken van samen zo’n 35 kilometer lang. De olie werd vrijdag ontdekt door de Franse marine. Diezelfde dag werden alle stranden aan de oostkust gesloten. Op foto’s is te zien hoe geschrokken badgasten worden weggestuurd door gendarmes.

De olievlek vanuit de lucht gezien. Ⓒ AFP

„We vrezen dat gedeeltes van de vervuiling de Corsicaanse kust vandaag bereiken”, zei maritiem expert Christine Ribbe zaterdag nog tegen het Franse persbureau AFP. Inmiddels lijkt het erop dat de olievlek richting open zee drijft; goed nieuws voor het strand, maar nog steeds potentieel zeer schadelijk voor het Mediterraanse zeeleven. Bovendien kan de richting van de stroming ook weer omdraaien.

Ministers boos

Zaterdag zijn twee grote marineschepen met schoonmaakmaterieel de zee op gegaan. Ministers Annick Girardin en Barbara Pompili, verantwoordelijk voor respectievelijk overzeese gebieden en milieu, deden per helikopter inspecties en bedankten het ingezette brandweerpersoneel. Zo’n tachtig mensen zijn inmiddels druk met de schoonmaakactie.

Beide ministers bedanken de brandweer. Ⓒ AFP

De burgemeester van Ghisonaccia, de plaats waar de gesloten stranden onder vallen, hoopt dat ze snel weer open kunnen. „Er is veel woede”, zei hij, zich vooral zorgen makend over het toerisme. Minister Girardin is echter woedend over de ramp zelf. „We zijn vastbesloten om de daders te vinden van deze olieramp te vinden. Dit zijn misdadigers en zo moeten ze ook behandeld worden.”

Minister Barbara Pompili inspecteert het gebied vanuit de lucht. Ⓒ AFP

