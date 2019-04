'Links heeft smetvrees voor christelijke slachtoffers'

Amsterdam - Waarom was de reactie van ‘links’ op de Paasterreur in Sri Lanka zo anders als de reactie na de aanslag op twee moskeeën in Christchurch? Hoe om te gaan met een aartsconservatieve Amerikaanse haatprediker die ons land wil bezoeken, en: net nu Forum voor Democratie een goed alternatief lijkt om het gat op rechts op te vullen, is er gerommel in de top.