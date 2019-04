Quote hoeft verhaal over VVD-senator niet te rectificeren

Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald. In maart plaatste Quote een artikel over Duthler, waarin onder meer die beweringen stonden over de VVD-senator. Zij zou ook onvoldoende onderscheid maken tussen haar functies.

Bovendien zou een geldeiser, een leverancier van software, voor ruim negen ton beslag hebben gelegd op bankrekeningen van het bedrijf van Duthler. De leverancier hoopte op deze manier zijn geld te krijgen.

Daar bleef het niet bij, bericht Quote. Volgens het zakenblad zou Duthler vanuit een chique pand in Den Haag tien bv’s runnen. Tussen deze bv’s zou met geld geschoven worden.

De voorzieningenrechter laat weten dat Quote voldoende onderzoek heeft verricht en Duthler voldoende gelegenheid heeft geboden om haar kant van het verhaal te vertellen. De beweringen worden voldoende gesteund door de feiten, is de conclusie. Ook het verwijt van Duthler dat haar goede naam is beschadigd, snijdt volgens de rechter geen hout. ,,Het artikel levert een bijdrage aan het actuele maatschappelijk debat over de integriteit van Kamerleden’’, laat de rechtbank weten in een verklaring.

De VVD meldt desgevraagd dat het een zaak is van Duthler zelf. De partij heeft naar aanleiding van publicatie van het artikel de commissie integriteit opdracht gegeven naar de kwestie te kijken.