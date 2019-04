EasyJet wil geen nootjes meer aan boord

„De veiligheid en het welzijn van al onze klanten en bemanningsleden hebben onze hoogste prioriteit en daarom hebben we een aantal procedures om klanten met een notenallergie te helpen”, zegt een easyJet-woordvoerder.

Het bedrijf roept klanten met een notenallergie op om dat van tevoren kenbaar te maken. Ook zal easyJet andere passagiers in het toestel verzoeken geen producten met noten te consumeren die ze aan boord hebben meegenomen.

Het besluit is genomen naar aanleiding van het overlijden van een 15-jarig meisje vorig jaar aan boord van een vlucht van British Airways. Ze had op de luchthaven een sandwich gekocht. Daar bleek een ingrediënt in te zitten dat bij haar een fatale allergische reactie veroorzaakte.

De familie van het slachtoffer pleit sinds haar overlijden voor aanpassing van de wetten voor voedseletikettering.