Spaanse oppositieleider belooft miljoenen werk

Het land is zeer zwaar getroffen door de crisis, maar heeft ook een opmerkelijk herstel getoond, zeker in de jaren 2015-2017. Dat waren de laatste jaren van het premierschap van PP-premier Mariano Rajoy. De economie is echter voor het eerst sinds de crisis niet meer het hoofdthema in de verkiezingen.

Het separatisme in Catalonië overschaduwt de stembusgang van zondag die opnieuw dreigt uit te monden in een versplinterd politiek landschap. Dat heeft sinds 2015 gezorgd voor drie parlementsverkiezingen inclusief die van dit weekeinde.