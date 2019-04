Arnhemse meisjes na vermissing weer terecht

Naomi en Angelina werden maandagavond rond 20.00 uur voor het laatst gezien. Ze zijn toen samen lopend vertrokken.

De politie riep op het bericht over de vermissing te delen voor een zo groot mogelijk bereik.

Naderhand gaf de politie Arnhem-Zuid aan te zijn geschrokken van de reacties onder de Facebook-post: „Wij schrikken van de felle en harde reacties op dit bericht. Zoals onze volgers weten delen wij vermissingen normaal gesproken veel sneller. Er zijn redenen dat dit hier niet gebeurd is, Facebook is zeker niet de plek om dit te bespreken. Wij vragen u niet te oordelen, deel het bericht en laten we er samen voor zorgen dat de meisjes snel thuis komen.”

De politie sluit af: „Er zijn een aantal reacties verwijderd gezien de discussie veel te fel werd.”