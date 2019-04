Twee Arnhemse pubermeisjes al dagen vermist

Naomi en Angelina zijn maandagavond rond 20.00 uur voor het laatst gezien. Ze zijn toen samen lopend vertrokken.

De politie roept op het bericht over de vermissing te delen voor een zo groot mogelijk bereik. Wie meer weet over de meisjes, hen gezien heeft of informatie heeft over hun huidige verblijfplaats wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

De politie wil niet delen waarom het de vermissing van de meisjes extreem laat meldt, behalve dan dat daar ’redenen’ voor zijn.