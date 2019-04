Zeven tips om écht te verdienen op de vrijmarkt

— Zin in een uitgebreide vakantie deze zomer? Als je het slim aanpakt, kun je zaterdag op de vrijmarkt honderden euro’s verdienen. Experts geven hun tips om snel je kleedje leeg te verkopen. Of ga zelf op zoek naar pareltjes in het aanbod, zoals veilinghuiseigenaar Vincent Zwiggelaar. „Voor twee euro tikte ik eens tien oude voetbalprogramma’s op de kop, die tweehonderd euro per stuk waard bleken te zijn.”