Noord-Korea eist miljoenen voor zorg Warmbier

Warmbier overleed in 2017 in zijn huis in Ohio kort nadat hij circa anderhalf jaar had gevangen had gezeten in het stalinistisch bestuurde land. De autoriteiten hadden hem in slechte gezondheid teruggestuurd naar de Verenigde Staten.

De student was in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid wegens diefstal van een propagandavlag met daarop voormalig leider Kim Jong-il. Volgens de nabestaanden is Warmbier overleden aan hersenletsel als gevolg van mishandeling in het Aziatische land.

De dood van Warmbier was volgens Noord-Korea „een mysterie.” Het land heeft altijd ontkend dat de student is mishandeld tijdens zijn detentie. De VS hebben het land juist beschuldigd van mishandeling.

