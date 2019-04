Inrijder stadhuis Harderwijk ’had al langer problemen’

Het gemeentehuis werd na de ’botsing’ direct ontruimd op last van de politie. Ⓒ AS Media

Harderwijk - Dat er opzet in het spel is, staat volgens de politie al vast. Maar met welk motief een Harderwijker donderdagmiddag met zijn Peugot 207 het stadhuis ramt, blijft nog gissen. „Hij had wel al langer problemen met de gemeente”, weet een lokale journalist. De man is inmiddels aangehouden.