’Ik heb vier kinderen, laat me leven’: Uber-chauffeur smeekte tijdens overval, maar niets hielp

De 38-jarige Christi Spicuzza werd op 12 februari dood aangetroffen in een bebost gebied in het Amerikaanse Monroeville. Ze was vermoord met één kogel in het hoofd, zo bleek. De politie heeft donderdag een verdachte opgepakt: de 22-jarige Calvin Crew. Die had op 10 februari rond 21.15 uur via Uber een taxi besteld, en Spicuzza was zijn bestuurder.

Nog nooit eerder ontmoet

Op beelden die door de dashcam in de auto gemaakt zijn, is duidelijk te zien en te horen wat er zich die avond afgespeeld heeft. Volgens de politie haalde de man na tien minuten rijden een pistool boven en plaatste dat tegen het hoofd van zijn chauffeur. „Dit meen je niet. Niet doen, ik smeek het je. Ik heb vier kinderen”, zei Spicuzza. Crew vond dat smeken maar niets. „Blijf rijden”, zei hij. „Ik heb ook een gezin. Doe wat ik zeg en alles komt goed.”

De video eindigt wanneer de verdachte beseft dat er een camera is. Het ding werd teruggevonden in de buurt van de plaats waar Crew gevraagd had om afgezet te worden. Wat er daarna gebeurd is, is dus nog niet duidelijk. Maar volgens politiecommissaris Christopher Kearns was het vermoedelijk de bedoeling van Crew om de bestuurder te beroven. Ze hadden elkaar nooit eerder ontmoet.

De avond van de feiten zou Crew een sms gekregen hebben van zijn vriendin met daarin: „Ik ga niet naar de gevangenis als we betrapt worden.” Zij werd niet opgepakt, Crew wel. Hij wordt verdacht van moord, diefstal en knoeien met bewijsmateriaal.