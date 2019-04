Minister schorst toezichthouder na heibel

Eljons twee collega’s namen afgelopen week afstand van het boek Dwergwerpen omdat ze vreesden dat dit de autoriteit van het Commissariaat zou aantasten. De auteur zelf hield vol dat de roman als satire bedoeld was en vooral niet gezien moest worden als weergave van zijn visie op de media.

In een brief aan de Kamer hint minister Slob op meer problemen. „Mij is gebleken dat er binnen het Commissariaat door verschillende oorzaken een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de heer E. Eljon en de overige leden van het Comissariaat ten gevolge waarvan samenwerking binnen het Commissariaat op dit moment niet mogelijk is”, schrijft hij vandaag.

De minister gaat onderzoeken of het later mogelijk is voor Eljon om terug te keren en verwacht uiterlijk eind mei een besluit te kunnen nemen. Tot die tijd is de toezichthouder geschorst. Ingewijden gaan ervan uit dat hij niet meer bij het Commissariaat terugkeert.

Eljon wilde vanavond desgevraagd nog niet op de ontwikkelingen reageren.