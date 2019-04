Verontwaardiging over graaiende Henk Otten

Otten vond dat hij de extra vergoeding had verdiend vanwege de bovenmatige uren die hij had gemaakt voor FvD. Hij had het geld overgemaakt aan zijn eigen adviesbedrijf zonder overleg met de overige bestuursleden. Toen hij ermee werd geconfronteerd, stortte hij het geld terug. Hij beaamt dat het ’een slordige omgang met de interne governance’ was. Thierry Baudet beschikt uiteindelijk over het lot van Otten in de partij, maar is vandaag naar eigen zeggen niet bereikbaar voor commentaar vanwege een voedselvergiftiging.

