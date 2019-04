Toyota Camry is onvervalste prijsvechter

De Camry ziet er niet onaardig uit, maar design is geen aankoopmotief. Ⓒ Foto’s Toyota

Wereldwijd is de Toyota Camry nog altijd een van de populairste, zo niet dé populairste grote sedan, maar in West-Europa verdween de auto in 2004 na een aantal tegenvallende jaren van de markt. Na een afwezigheid van 15 jaar is de Camry nu weer terug om de Avensis te vervangen. Van die naar Europese smaak ontwikkelde middenklasser komt geen directe opvolger en dus mag de begin 2017 geïntroduceerde Camry nu ook hier zijn opwachting maken. Dikke zescilinders blijven in Azië en de VS, wij krijgen alleen de Hybrid. Dat is een aandrijflijn die we al kennen uit de Lexus ES 300h en Toyota RAV4 Hybrid.