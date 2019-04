’Risico nieuwe aanslagen Sri lanka’

In het reisadvies kleurt het land nu niet langer geel, zoals ook vlak na de aanslagen het geval was, maar oranje. Dat betekent dat het ministerie adviseert alleen naar Sri Lanka te reizen als dat strik noodzakelijk is.

Aanleiding zijn nieuwe berichten over vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen. Ook houden de autoriteiten rekening met religieuze wraakacties. De veiligheidssituatie in het hele land is momenteel onvoorspelbaar en onzeker.

Dodental

Bij de aanslagen op kerken en hotels kwamen volgens de recentste gegevens zo’n 260 mensen om, onder wie drie Nederlanders.

Met een negatief reisadvies is het nog niet verboden om naar Sri Lanka te gaan. Reizigers zijn immers zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Wel kunnen toeristen die via een reisbureau hebben geboekt na een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken hun reis vaak kosteloos annuleren.

