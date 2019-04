Henk Otten weg als Forum-bestuurder

Otten maakte zijn vertrek zelf bekend via Twitter. „Onthutsend om te zien hoe mijn mede-oprichters @thierrybaudet en @rooken nu #karaktermoord op mij plegen om hen moverende redenen. In het partijbelang treed ik per direct terug als bestuurslid van FvD.”

Aanleiding voor het conflict is een betaling die Otten als penningmeester deed aan zichzelf. Otten vond dat hij die had verdiend, als vergoeding voor ’bovenmatige uren’, zo bekent hij tegenover NRC. Hij had het geld overgemaakt aan zijn eigen adviesbedrijf zonder overleg met de overige bestuursleden.

Deze week legde hij zijn functie als penningmeester neer, omdat hij die niet meer zou kunnen combineren met zijn toekomstige rol in de Eerste Kamer, waar hij beoogd lijsttrekker is. Nu blijkt dat hij is gedwongen te stoppen als penningmeester.

Sanctielijst

Donderdagmiddag verscheen op de website van Forum een verklaring die las als een sanctielijst. „FvD betreurt ten zeerste het nieuws omtrent de greep in de kas die Henk Otten heeft gedaan in zijn hoedanigheid als penningmeester. Totdat dit publiek werd, poogden we de affaire intern op te lossen en hem de eer aan zichzelf te laten houden - maar nu is dat helaas niet langer mogelijk.”

Otten werd gemaand het bedrag terug te storten, de accountant werd geïnformeerd en er loopt nog een onderzoek naar alle betalingen die onder Ottens penningmeesterschap zijn gedaan. „Otten is ontheven van zijn taken als penningmeester. Hem is verboden nog langer betalingen te verrichten aan zichzelf of aan anderen. Otten is de toegang tot de bank ontzegd en zijn machtiging om betalingen te verrichten ontnomen.”

Hobbel

De tekst werd, ondertekend namens Baudet en Rob Rooken, ook gestuurd naar alle leden van Forum voor Democratie. „Om u rechtstreeks te informeren sturen we u hierbij het persbericht dat wij vanmiddag met de grootst mogelijke tegenzin hebben moeten uitsturen”, staat erbij. „We hopen deze hobbel nu zo snel mogelijk te kunnen nemen.”

Kamerlid Theo Hiddema zei donderdagmiddag dat Otten niet meer te handhaven was als bestuurslid. Van Otten kwam nog altijd geen woord.

Patstelling doorbroken

Volgens de statuten kan het partijbestuur een bestuurder niet ontslaan, waarmee een patstelling was ontstaan. Daarom deed de partij nogmaals met een klem een oproep aan Henk Otten om af te treden als bestuurslid. Het is immers ’staand beleid bij Forum voor Democratie dat bestuursleden geen betaling ontvangen voor hun werk’. „Daarnaast is het volstrekt onacceptabel dat een penningmeester een dergelijke actie op eigen houtje onderneemt.”

Nu Otten alsnog de eer aan zichzelf houdt, is die patstelling doorbroken. Wat de ruzie betekent voor zijn toekomstige positie in de Eerste Kamer, waar hij immers moet worden verkozen door de eigen Statenleden, is onduidelijk. „Ik zal op het juiste moment uitgebreid ingaan op de gehele gang van zaken”, belooft Otten in zijn tweet.

’Eervol’ wegwezen

Woensdagmiddag had partijleider Baudet het conflict al scherp gezet door op Twitter aan te kondigen dat het partijbestuur Otten had gevraagd ’eervol terug te treden’ als medewerker van de Tweede Kamer. Otten was verrast door het bericht, noemde de tweet ’niet zo handig’ en zei dat er nog helemaal niets was besloten door het partijbestuur, waarvan hij zelf nota bene deel uitmaakte.

Baudet en mede-bestuurder Rob Rooken proberen Otten al langer uit het bestuur te zetten. Buiten de dubieuze betaling zou hij zich nogal ’paranoïde’ gedragen, zo weten bronnen bij de partij.

Voedselvergiftiging

De hoofdrolspelers van de ruzie bij Forum voor Democratie hielden zich donderdag overigens de hele dag schuil. De vleugel in de Tweede Kamer waar partijleider Baudet en mede-oprichter Otten hun bureaus hebben, was uitgestorven. Telefoontjes bleven onbeantwoord. Baudet liet op zeker moment via de NOS weten dat hij thuisbleef wegens een ’voedselvergiftiging’. Alleen Theo Hiddema kwam ’s middags naar de Kamer voor de stemmingen, waarna hij de pers te woord stond.

’Te rechts’

Afgelopen weekend uitte Otten in een interview nog stevige kritiek op Baudet. Die zou de partij te veel gebruiken als platform voor zijn eigen intellectuele interesses. Hij zou met bepaalde verwijzingen de partij bovendien te veel naar rechts manoeuvreren en de eigen mensen daarmee in de wind zetten. Baudet bekende dat hij was overvallen door het interview, maar vond de commotie maar overdreven. De persvoorlichter van de partij zei dat er ’niets aan het handje’ was. Ook Hiddema zei alle ophef niet zo te begrijpen.

Bekijk ook: Verontwaardiging over graaiende Henk Otten