OM eist 15 jaar cel tegen gewelddadige Marcin W. uit Waddinxveen: ’Kogels op verkeerde huis’

De verdovende middelen werden vervolgens door Poolse vrachtwagenchauffeurs van Bodegraven naar Engeland, Spanje, Frankrijk en Noorwegen gesmokkeld. Tegen de twee compagnons van Marcin W. eiste het OM gevangenisstraffen van veertien en tien jaar.

In totaal staan veertien overwegend Poolse verdachten terecht in de rechtbank van Den Haag voor de smokkel die waarschijnlijk al sinds 2016 plaatsheeft. Er werden al eerder chauffeurs aangehouden, maar het OM slaagde er aanvankelijk niet in om de leiders op te sporen.

Daarin kwam verandering toen de politie in het voorjaar van 2020 de servers van Encrochat kraakte, waardoor de communicatie van de verdachten in handen van justitie kwam en de organisatie kon worden opgerold.

Marcin W. ronselde zijn ‘werknemers’ via het uitzendbureau voor arbeidsmigranten waar hij een leidinggevende functie had. Volgens het OM was het gemeenten al langer een doorn in het oog dat zich tussen goedwillende Poolse arbeiders, ook criminelen bevonden. De basis van de criminele organisatie bevindt zich in Polen. De hoofdverdachte komt daar vandaan en het geld dat hij verdiende met de smokkel ging daar naartoe. In het dossier zitten foto’s van vrouwen die aan een tafel zitten en grote stapels bankbiljetten tellen.

Kogels op verkeerde huis

Hoe gewelddadig de organisatie van Marcin W. probeerde de grote belangen in de drugshandel te beschermen, bleek volgens het OM toen in mei 2020 een partij drugs verdween uit een opslagplaats. Er werden kogels afgevuurd op zijn woning, alleen bleek dat het huis van iemand te zijn die er niets mee te maken had. Er viel een gewonde.

Het OM eiste tegen de andere verdachten gevangenisstraffen die varieerden van twaalf tot twee jaar, een werkstraf en een geldboete. De komende dagen komen de advocaten van de verdachten aan het woord. De rechtbank doet in mei uitspraak.