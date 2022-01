18 katten leven maand in huis Den Haag met overleden baasje

De overleden persoon werd door de politie op woensdagavond 12 januari gevonden in een Haagse woning van ongeveer 80 vierkante meter. Al snel bleek dat de bewoner vermoedelijk meer dan een maand ervoor was overleden.

Drinken

Dankzij een lekkage in de badkamer van de woning boven de katten konden de dieren drinken. Volgens de Dierenambulance is dat de redding van de katten geweest. „Alle katten waren angstig en ondervoed. Elf katten zonder grote verwondingen of andere klachten zijn overgebracht naar Dierenasiel Het Julianalaantje in Rijswijk. Zeven katten die er slechter aan toe zijn, extreem ondervoed of angstig, blijven in ons hospitaal voor behandeling.”