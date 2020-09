Onrust neemt toe: zeker 130 scholen getroffen door coronavirus

Scholen kampen met een toename van coronabesmettingen, waarbij het vaak onduidelijk is hoe er precies gehandeld dient te worden. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De onrust op scholen neemt toe nu het aantal meldingen van coronabesmettingen in de klas stijgt. Volgens het Scholenmeldpunt, dat coronagevallen in de klas registreert, zijn er in vier weken tijd ruim 130 scholen getroffen door het virus. In sommige gemeenten gaat het om een op de vijf scholen.