Agenten niet vervolgd na doodschieten man (36) in Den Haag

Het slachtoffer werd op 17 november op de Carelshavenstraat in Den Haag geraakt door politiekogels toen hij met een groot vleesmes op een van de agenten afrende. De Hagenaar raakte zwaargewond en overleed diezelfde dag in het ziekenhuis. Volgens de Rijksrecherche was de situatie voor de agenten zo gevaarlijk dat schieten op de gewapende man gerechtvaardigd was.

De politieagenten waren afgekomen op een 112-melding. De man zou geen gehoor hebben gegeven aan oproepen van de agenten om het mes te laten vallen, aldus het OM. Ook stopte de man niet nadat een van de agenten pepperspray in zijn richting spoot en er een waarschuwingsschot was gelost. Daarna schoot een van de agenten de man neer.