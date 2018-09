Verdrievoudiging ledental Coöperatie Laatste Wil

Het ledenaantal is zo flink gestegen sinds het samenwerkingsverband van ouderen bekendmaakte een legaal en goedkoop middel te hebben gevonden voor een snelle, pijnloze dood op een zelfgekozen moment.

De forse groei betekent dat 11.000 Nederlanders over een halfjaar een dodelijk middel in huis kunnen hebben. De kritiek wordt echter steeds groter. Het middel zou ook als moordwapen kunnen worden gebruikt. Ook zeggen kenners dat de dood verre van pijnvrij is.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er grote verwarring in de media ontstaan over het levenseindemiddel van de Coöperatie Laatste Wil (CLW).

De NVVE wordt de afgelopen dagen veelvuldig benaderd door haar leden die om een toelichting vragen, schrijft de vereniging in een persbericht. „Het is de NVVE echter nog altijd niet duidelijk over welk middel het gaat en hoe het kan worden verkregen. Ook over de betrouwbaarheid en veiligheid is niets bij de NVVE bekend. Daarom kan de NVVE haar leden er op dit moment niets over vertellen, laat staan begeleiden.”