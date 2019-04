Deken daagt advocaat Soerel voor tuchtrechter

Het geschil draait om een bewering van Willem Holleeder, die erop neerkomt dat Meijerings kantoorgenoot Bénédicte Ficq hem in 2011 zou hebben bedreigd. Volgens Holleeder zou Ficq dit hebben gedaan om een valse verklaring van hem te krijgen, ten gunste van Dino Soerel, cliënt van Meijering en Ficq. Franken was destijds de advocaat van Holleeder. Ficq heeft de beschuldiging altijd als onzinnig van de hand gewezen.

Meijering bevestigt desgevraagd dat hij op 6 mei voor de Raad van Discipline moet verschijnen, na een klacht van deken Henrichs. Inhoudelijk wil hij niet op de kwestie ingaan „Ik ben teleurgesteld dat de deken een klacht tegen mij heeft laten uitgaan, maar zal mij vol vertrouwen verantwoorden bij de raad”, zegt hij. Aan tafel bij Jinek zei hij in februari dat het onderzoek van de deken zal uitwijzen dat er van enige bedreiging geen sprake is geweest. „Er is hooguit sprake van een misverstand”, aldus Meijering toen.

De deken onderzoekt ook of Franken tegen de regels in zijn advocatenlijn heeft laten gebruiken door Peter R. de Vries, voor een telefoongesprek met Holleeder. Advocaten hebben telefoonlijnen die niet mogen worden afgeluisterd.

Soerel stond destijds terecht op verdenking van het uitlokken van moorden in het geruchtmakende liquidatieproces Passage. Dinsdag maakte een uitspraak van de Hoge Raad zijn levenslange gevangenisstraf definitief.

Deken Henrichs was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

