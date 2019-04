Familie: verdachten asielmoord persten ons af

De 9-jarige Daniël werd vastgebonden in overleden toestand aangetroffen. Ⓒ Nieuwsblad

BROECHEM - De vijf mannen die in België vast zitten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een een 9-jarige jongen in een asielzoekerscentrum, worden door het Openbaar Ministerie verdacht van gijzeling en moord. Familieleden van het slachtoffer vertelden in verschillende Belgische media dat ze afgeperst werden met een SMS waarin stond dat ze 100.000 euro moesten betalen of dat ze de jongen anders niet levend zouden terugzien. Het OM heeft dat verhaal niet bevestigd.