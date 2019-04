Cycloon Kenneth bereikt kust Mozambique

De kust van Cabo Delgado, Mozambique Ⓒ AFP

MAPUTO - Met windsnelheden tot 280 kilometer per uur is de tropische storm Kenneth aan land gegaan in het Afrikaanse Mozambique. Dat meldt de nationale rampendienst van het land. Naar schatting 680.000 mensen worden bedreigd door de harde wind en enorme hoeveelheden regen die naar verwachting voor verwoestingen en overstromingen zorgen. Ongeveer 30.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd.