Banken Suriname: geld terug van Nederland

De douane legde destijds beslag op het geld, op verdenking van witwassen. „Een misslag en een ondoordachte actie”, zo zei hij donderdag tijdens een persconferentie in Paramaribo. Volgens hem is de afgelopen tijd gebleken dat het OM geen enkele grond heeft om het geld vast te houden. Volgens Verbruggen is de officier van justitie ook niet bereid om via overleg tot een oplossing te komen. Daarom gaan de banken nu naar de rechter.

Het tegenhouden van de geldzending zorgde in Suriname voor verbazing, omdat deze zendingen al langere tijd plaatsvinden. Het geld is van Surinaamse banken, die het volgens de Centrale Bank gebruiken voor het nakomen van hun internationale verplichtingen.

Bekijk ook: Onderzoek Surinaamse miljoenen duurt maanden