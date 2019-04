Kind én kat spinnen garen bij voorleesmiddag in asiel

Deze poes uit het Dierentehuis Kennemerland luistert niet alleen aandachtig naar een verhaal van Dikkie Dik, hij mag ook plaatjes kijken. Ⓒ Dierenbescherming

ZANDVOORT - Kom je voorlezen aan onze katten? Of een hond? Het is een nogal ongebruikelijke vraag, maar steeds vaker lezen kinderen voor aan asieldieren of hulphonden. En dat is voor beide partijen nuttig, klinkt het.