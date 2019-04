’Aardgas juist bondgenoot in strijd tegen klimaatverandering’

„Zon en wind zetten geen zoden aan de dijk en kernenergie, waar ik een fan van ben, willen we niet”, zegt Simon Rozendaal. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Aardgas is geen vijand, maar een bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Daarom moet Nederland niet gehaast ’van gas los’ en al evenmin de energietransitie binnen dertig jaar willen doordrukken. „Die transitie gaat tot ver in de volgende eeuw duren”, zegt schrijver Simon Rozendaal in gesprek over zijn boek Warme Aarde, Koel Hoofd dat vandaag verschijnt.