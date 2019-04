Parkeren op regionale vliegvelden fors duurder

Dat blijkt uit onderzoek van Vliegveldinfo.nl, die de goedkoopste online parkeertarieven op zestien luchthavens met elkaar vergeleek. „Een week parkeren is soms meer dan 40 procent duurder dan vorig jaar, bijvoorbeeld in Düsseldorf en Keulen. Ook Antwerpen, Rotterdam en Eindhoven hebben de prijzen flink laten stijgen”, zegt directeur Guus Wantia. Opvallend is volgens hem dat de parkeerkosten op ’lang parkeren’ op Schiphol en in Brussel ongeveer gelijk zijn gebleven, gemiddeld respectievelijk 67,50 en 59 euro voor een week. „Eindhoven Airport is nu even duur als Schiphol”, aldus Wantia. Groningen Eelde is volgens hem nog altijd het goedkoopst (35 euro) en ook niet in prijs gestegen. Het duurst is Luik (97 euro). Maastricht is met 60 euro een middenmoter, en is gelijk gebleven. Op vliegveld Weeze, populair bij Nederlanders in het oosten, moet 62 euro worden betaald, een stijging van 5 procent. „Luchthavens verdienen er goed aan, vooral nu goede parkeerplekken schaarser worden en het ov niet altijd soelaas biedt. Sommige vakantievliegers bieden kortingen aan toeristen”, zegt Wantia.

De voordeligste parkeerplaats op Schiphol is P4 Basic. Wie medio deze maand reserveerde, betaalt volgens Wantia in de meivakantie 72,50 euro en eind juli 62,50 euro. De prijzen verschillen dus al naar gelang het tijdstip van boeken en de vertrekperiode. Vaak geldt: hoe drukker en hoe later de reiziger reserveert, hoe duurder, aldus het rapport.

