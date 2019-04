Buma getipt als burgemeester Leeuwarden

De christendemocraat zou daarmee zijn Friese familieroots achterna gaan, zijn vader en grootvader waren ook burgervader in de noordelijke provincie. Als hij vertrekt moet het CDA op zoek naar een nieuwe leider.

Toen deze krant de CDA-voorman gistermiddag vroeg of hij heeft gesolliciteerd naar de functie, nam hij snel de benen en zei half lachend dat hij niets ontkent. Ook zijn woordvoerder weigerde verder commentaar, maar na de vraag werd er direct koortsachtig overleg gevoerd door de fractietop op het kantoor van Buma in de Tweede Kamer.

In zijn omgeving wordt evenwel niet verrast gereageerd op een sollicitatiepoging. Een vertrouweling ontkent niets en verwijst naar Buma zelf om commentaar te geven. Partijvoorzitter Rutger Ploum zegt ’er niets over te kunnen zeggen’. In de CDA-bewindsliedenploeg wordt een mogelijk vertrek naar Leeuwarden evenmin als verrassing ontvangen.

Sollicitaties voor de burgemeesterspost moesten voor 11 maart binnen zijn. De gemeenteraad van Leeuwarden moet binnenkort een keuze maken uit de kandidaten. Dan wordt ook duidelijk of Buma wordt voorgedragen voor een benoeming.

Een eventueel vertrek van Buma naar Friesland zou een aderlating betekenen voor de coalitie, die dan opnieuw een grondlegger van het regeerakkoord verliest. Vorig jaar stapte Alexander Pechtold op als leider van D66. Hij had zijn vertrek zorgvuldig voorbereid. Het heeft er alle schijn van dat Buma zijn belangrijkste partijgenoten evenmin wil verrassen en hen dus tijdig heeft ingelicht.

Al langere tijd wordt aan het Binnenhof verwacht dat de ervaren Buma (53) plaatsmaakt voor een opvolger, waarbij de ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge beschouwd worden als de belangrijkste kandidaten. Ook staatssecretaris Mona Keijzer zou wel oren hebben naar de functie van partijleider. De discussie over de koers van het CDA is recentelijk ook weer opgelaaid.

De huidige burgemeester van de Friese hoofdstad, Ferd Crone (PvdA), legt in de zomer zijn functie neer.

