Amsterdam verhoogt bedrag parkeerboete tot maximum

Bestuurders die hun voertuig parkeren zonder te betalen krijgen nu nog een zogeheten ’naheffingsaanslag’ van 47,60 euro. Daarbovenop komt minimaal eenmaal het uurtarief van het gebied waarin wordt geparkeerd, plus de administratieve kosten voor het opleggen van de boete. Sinds juli 2017 worden ook de tussenliggende geparkeerde uren in rekening gebracht als een voertuig op dezelfde plek een tweede keer wordt gescand die dag.

Het stadsbestuur gaat dat naheffingsbedrag nu verhogen naar 62,70 euro met daarbovenop nog minimaal eenmaal het uurtarief van het gebied waarin wordt geparkeerd.

De hoogte van het naheffingsbedrag wordt volgens een woordvoerder berekend door de verwachte jaarlijkse kosten voor parkeerhandhaving te delen door het verwachte aantal op te leggen boetes.

„De nieuwe kostentoerekening leidt in Amsterdam tot een bedrag van €66,64. Dit ligt boven het landelijk gestelde maximum van €62,70 (in 2019). Het nieuwe naheffingstarief in Amsterdam wordt per 1 juli 2019 daarom €62,70. Het tarief voor het aanbrengen en verwijderen van een wielklem wijzigt niet.”

Amsterdam haalde in het jaar 2017 bij elkaar 205,2 miljoen euro aan parkeergeld op. Vier jaar eerder was dat nog 165,1 miljoen.

Bekijk ook: Parkeren in centrum Amsterdam vanaf vandaag fors duurder