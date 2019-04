Boot zinkt voor kust Venezuela, 21 vermisten

De onvrede in Venezuela is groot en is voor een deel van de bevolking aanleiding om het land te ontvluchten. Ⓒ Hollandse Hoogte

TRINIDAD - De kustwacht van Trinidad en Tobago is op zoek naar zeker 21 vermisten, nadat in ruwe zee een boot met Venezolanen donderdag was omgeslagen. Tot dusver zijn vier mensen gered. De boot was onderweg naar Trinidad.