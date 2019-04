Trump wil wapenwedloop indammen met nieuw pact

Trump wil nieuwe overeenkomsten sluiten om de nucleaire bewapeningswedloop van de grootmachten in te dammen. Het doel van de besprekingen zal zijn om Russische kernwapens die buiten huidige verdragen vallen, in het overleg mee te nemen en China te bewegen zich aan te sluiten bij een wapencontrolepact.

Het initiatief komt omdat Rusland, China en de Verenigde Staten hun nucleaire wapenarsenaal blijven verbeteren, terwijl het zogenaamde START-akkoord - het laatste grote wapenbeheersingspact tussen Washington en Moskou - in 2021 afloopt. Minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo zei dat China moet worden opgenomen in de volgende versie van het verdrag, maar erkende dat dit moeilijk zal worden.

„Rusland, China en wij geven honderden miljarden dollars uit aan de ontwikkeling van wapens, inclusief nucleaire wapens”, zei Trump. „Het is niet echt logisch dat we dat dit doen. Rusland en China zullen hier dan ook in meegaan.” Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse president zijn bezorgdheid uit over de kosten van een wapenwedloop, aldus de Washington Post. In december 2018 zei Trump dat hij „ooit in de toekomst” gesprekken zou voeren met Poetin en de Chinese president Xi Jinping over „een zinvolle stop op wat een grote en onbeheersbare wapenwedloop is geworden.”

Het initiatief bevindt zich nog in een beginfase en de krant vraagt zich af of de opties die ambtenaren voorbereiden wel zin hebben. Trumps regering heeft nog minder dan twee jaar in zijn eerste termijn om met China en Rusland in overleg te gaan. Een trilaterale overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Rusland en China zou een doorbraak zijn voor Trump.. Maar normaliter vereisen dergelijke overeenkomsten jarenlange onderhandelingen en diplomatiek overleg. Een uitdaging voor een regering die zich heeft teruggetrokken uit bestaande wapenbeheersingsverdragen.