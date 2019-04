Kim: VS moeten zich flexibeler opstellen

Kims opmerkingen worden gezien als druk uitoefenen op de VS om zich flexibeler op te stellen richting de eisen van Pyongyang om sancties te versoepelen. Volgens Kim deed de starre houding van de VS de top in februari in Hanoi (Vietnam) mislukken. De Noord-Koreaanse leider wacht tot eind van het jaar op veranderingen in de Amerikaanse houding.

Kim Jong-un heeft zijn Russische ambtsgenoot Poetin direct na het beëindigen van de top in Vladivostok uitgenodigd naar Noord-Korea te komen. Poetin heeft de uitnodiging geaccepteerd. De Russische president denkt dat deals over het nucleaire programma ven Noord-Korea mogelijk zijn, maar dat moet wel stap voor stap om wederzijds vertrouwen op te bouwen.