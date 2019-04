Kabinet verlengt subsidieregeling zonnepanelen

Een investering in zonnepanelen die tijdens de vorige of huidige kabinetsperiode wordt gedaan, kan zo nog in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend. Per 1 januari 2023 wordt de regeling geleidelijk afgebouwd.

Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt het „goed nieuws voor de groei van duurzame energie en voor het draagvlak voor de energietransitie. Maar het is wel goed dat de regeling wordt hervormd. Zo blijven de kosten redelijk en komt er meer stimulans om de zonnestroom slim te gebruiken.” Ook Greenchoice, dat zonnepaneelinstallaties plaatst, is blij: „Er komt geen limiet op het beschikbare budget voor de regeling en bovendien blijft het, net als bij de huidige salderingsregeling, niet nodig om subsidie aan te vragen.”

