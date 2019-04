Politie vindt vastgebonden man bij autobrand Amsterdam

De brandweer kreeg om 3.20 uur melding binnen van een autobrand. Samen met de politie kwamen de lieden ter plaatse. Daar hoorden zij iemand om hulp roepen. De hulpdiensten troffen de man aan die aan een hek zat vastgebonden. Samen met de brandweer heeft de politie de man uit zijn positie bevrijd. De recherche heeft een onderzoek ingesteld naar wat er is gebeurd.

Tiewraps

De man, die met tiewraps was vastgemaakt, was bij kennis toen hij losgemaakt werd. Hij zei echter geen woord tegen de politie. Een omstander die snel ter plaatse was zag op het eerste gezicht geen verwondingen bij de man, die een Noord-Afrikaans uiterlijk had.

De politie is op zoek naar getuigen met betrekking tot dit incident en roept hen op zich te melden via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.