Loterijwinnaars vier miljoen krijgen niks!

Maar ze zullen nooit een cent zien, want het lot was gekocht met een gestolen bankpas.

De 36-jarige Mark Goodram en de 31-jarige Jon-Ross Watson kunnen dus fluiten naar hun centen. Ze vielen door de mand toen loterij-organisator Camelot hoorde dat de heren geen eigen bankrekening bezaten. Het geld kon dus nergens naar worden overgemaakt.

Ook op vragen van wie de bankpas was waarmee ze gepind hadden, kwam alleen het antwoord ’van een vriend’. Die ’John’ zou naar het noorden van Engeland vertrokken zijn en niemand wist waar hij was.

De twee, die al plannen hadden om dure huizen en dito vakantie in de Caraïben te houden, zitten nu weer gewoon op zwart zaad.

Strafblad

Volgens The Sun heeft Jon-Ross een flink strafblad, bijvoorbeeld voor bankfraude. De ander heeft al eens gezeten voor inbraak. Tegen The Sun zei Mark op het moment dat hij dacht z’n prijs te kunnen houden dat hij op cruise zou gaan en dan naar Las Vegas. „Maar eerst moet ik een paspoort aanvragen.”

Loterij Camelot schrijft op de site dat niet wordt uitbetaald als de loten zijn gestolen. Er staat niks over gestolen bankpassen waarmee betaald is.

Afgelopen jaar kreeg de winnaar van een jackpot van 200.000 pond niks uitgekeerd omdat hij zijn lot had vervalst. De 56-jarige Eric Walker had een F veranderd in een E op het kaartje.