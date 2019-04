Vliegtuigje crasht door jogger op de baan

Het incident was donderdagavond op een vliegveld bij Zierenberg bij Kassel. Volgens de politie heeft de hardloper vermoedelijk door de oortjes die hij in had niets gemerkt van het ongeval. Hij is in elk geval doorgerend en wordt opgeroepen zich te melden.

In het zweefvliegtuig zaten een 46-jarige instructeur en een 17-jarige leerling. Ze raakten beiden gewond.