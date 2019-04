Sri Lanka zoekt 140 aanhangers terreurgroep

De moslimgemeenschap in Sri Lanka werd vrijdag opgeroepen niet naar het vrijdaggebed te gaan maar thuis te bidden. In het land zijn bijna 10.000 militairen ingezet om religieuze centra te beveiligen. Op diverse plekken zijn moslims op de vlucht geslagen omdat ze werden bedreigd in verband met de aanslagen.

De politie arresteerde tot nu toe 76 verdachten, behalve Sri Lankanen mensen uit Egypte en Syrië. Onder de terroristen die omkwamen zou ook Zahran Hashim zijn, de leider van de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama’ath (NTJ), die de aanslag zou hebben gepleegd.

Sirisena uitte scherpe kritiek op de top van de politie en Sri Lankaanse defensie. Zij zouden informatie die ze hadden over dreigende aanslagen niet met hem hebben gedeeld.

Ook de regering van Ranil Wickremesinghe kreeg een veeg uit de pan. Die zou de inlichtingendiensten hebben verzwakt door meer aandacht te besteden aan het vervolgen van militairen voor oorlogsmisdaden in de lange burgeroorlog tegen de Tamil-separatisten. Sirisena ontsloeg Wickremesinghe in oktober vanwege politieke meningsverschillen. Onder druk van de hoogste rechtbank van het land moest hij dat weer terugdraaien.